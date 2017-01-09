Точка зрения
RSS

Конфликт в Донбассе будет продолжаться пока власть не поменяется - эксперт

Тема:

Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (75)

(обновлено: )32570
Пока не видно серьезных внутренних факторов, которые могли бы в 2017 году привести к смене нынешней украинской власти. Но могут появиться факторы внешние, считает политолог Михаил Павлив.
Политический эксперт Михаил Павлив
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Рассчитывать на прекращение вооруженного конфликта в Донбассе до смены власти в Киеве не приходится. До этого момента конфликт будет длиться в вяло текущем режиме с возможными периодическими обострениями. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог Михаил Павлив. 

Президентский вертолет Петра Порошенко в Донецкой области
REUTERS Mikhail Palinchak
Год 2017: сценарии для Донбасса

На Донбассе очередное обострение, произошли боестолкновения на Светлодарской дуге. Госдеп США поспешил обвинить Россию в нарушении обязательств по минским договоренностям. Москва все обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины отвергает.

Для всех уже очевидно, что минские соглашения не будут выполнены и в текущем году. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР считают возможным продлить минские договоренности по Донбассу на 2017 год. А в пресс-службе полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина заявляли, что первая в 2017 году встреча контактной группы запланирована на 16 января.

"Попыток активизации как с одной, так и с другой стороны, я не исключаю, но вряд ли любая активизация будет носить долгосрочный системный характер, по примеру событий у Дебальцево в 2015 году. Полагаю, принципиальных подвижек в минском вопросе (в реализации минских договоренностей — Ред.) до смены власти в Украине не будет", — сказал Павлив.

Он подчеркнул, что именно "Украина является блокирующим фактором, украинская власть".

Отвечая на вопрос, не окажет ли в 2017 году благотворного влияния на урегулирование украинского конфликта новая американская администрация, политэксперт отметил, что, в любом случае, "это достигается через инструмент изменения власти".

Каковы шансы? По мнению Павлива, некоторое переформатирование (власти — Ред.), точнее, некая перебалансировка, так или иначе будет".

Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
УНИАН
О ситуации в Донбассе: хоть бы дали день отдохнуть от обстрелов

Эксперт добавил, что он пока не видно серьезных внутренних факторов, которые могли бы серьезно раскачать в 2017 году действующую власть и заставить ее пойти на досрочные выборы.

"Хотя я не исключаю появления факторов внешних, которые смогут оказать определяющее влияние. Нельзя исключать и вероятность каких-то внутренних непрогнозируемых потрясений, тех самых "черных лебедей", — сказал Павлив.

По его словам, "файлы Онищенко гипотетически имеют такой потенциал", последствия их обнародования могут быть серьезными, однако — "при условии внешнего воздействия, потому что, условно говоря, эта власть держится на внешних штыках".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Виталий Кличко проверил уборку улиц от снега
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба Пашинского и записи Портнова