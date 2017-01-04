В Германии акция: назовите пароль и вам придут на помощь

РИА Новости Украина

"Луиза здесь?" — с таким вопросом женщины в Мюнстере могут обратиться за помощью, если к ним начали приставать в баре. Акция службы по оказанию экстренной помощи женщинам стартовала накануне Нового года и призвана помочь жертвам быстро и деликатно выйти из опасной ситуации.

Идея родом из Англии, и теперь ее взяли на вооружение в Мюнстере для повышения безопасности девушек и женщин в барах и клубах.

"Мы знаем, что женщины в ходе различных празднований или, возможно, на первых свиданиях зачастую попадают в опасные ситуации, когда они чувствуют себя некомфортно, или возникает угроза, и когда они просто не знают, как им выбраться из этой ситуации. Для этого создана акция "Луиза здесь", — рассказывает руководитель организации по оказанию экстренной помощи женщинам, Герлинде Грегер. — Она направлена на поддержку девушек и женщин, чтобы те незаметно и быстро получили помощь от сотрудников баров и клубов“.

Вопрос "Луиза здесь?" выступает в роли кодового слова, чтобы персонал тут же понял, что женщине в данный момент необходима помощь, и ей не пришлось объяснять всю ситуацию.

Зачастую женщинам сложно прямо сказать, что к ним пристают. Нейтральная фраза "Луиза здесь?" представляет собой скрытый способ сказать, что нужна помощь.

Управляющих и сотрудников баров уже проинструктировали сотрудники организации, у них уже есть указания на предмет того, как в таких ситуациях нужно реагировать.

"Сотрудники должны знать – с этого момента я в распоряжении этой женщины и готов ей помочь. Было бы также хорошо заранее найти возможности для отступления, чтобы можно было обсудить, что для этой женщины важно в этой ситуации. Речь о том, что женщина хочет деликатно и, не привлекая особого внимания, покинуть место. Будут смотреть, что для этого нужно. Речь ли только о том, чтобы вызвать такси, или нужно подключить доверенное лицо, возможно, нужно принести сумку или куртку, мобильный телефон. Мы говорим сотрудникам на месте, что они должны это обсудить с женщиной", — говорит Грегер.

Реакция на данную инициативу в барах и клубах Мюнстера очень положительная, расказывает Грегер корреспонденту Sputnik Германия Илоне Пфеффер. 29 управляющих уже согласились применять эту концепцию. Акцию "Луиза здесь" сейчас поддерживают при помощи плакатов и листовок в Мюнстере. Вместе с тем, на Новый год и после него ожидаются инциденты, считает Грегер.

"Всегда на крупных мероприятиях возрастает опасность домогательств, и мы исходим из того, что они будут и на Новый год. Из-за прошлого года ощущение безопасности пострадало, речь сейчас поэтому и о том, чтобы его вновь укрепить и подтолкнуть людей к тому, чтобы они поддерживали друг друга и оказывали помощь там, где она необходима девушкам и женщинам", - считает Герлинда Грегер.

Смотрите также фотоленту: Кровавый теракт в Стамбуле: акции памяти у ночного клуба