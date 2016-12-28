Государство должно украинцам по судебным выплатам 450 млрд грн. Мнение эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Государство задолжало украинцам по судебным выплатам 450 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Верховного суда Ярослав Романюк. По его словам, из тех судебных решений, которые предусматривают взыскания с государства в пользу граждан, выполнено лишь чуть более 2%.

Виновна в такой задолженности по судебным решениям, считает глава Верховного суда, исполнительная власть. Причем не выплачивают долги умышленно. Сложившуюся ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Откуда такая гигантская сумма — 450 миллиардов гривен?

— Такая сумма накопилась, на мой взгляд, за последние 10-15 лет, когда Украина начала активно проигрывать дела против граждан Украины и против юрлиц в ЕСПЧ. Кроме того, не стоит забывать, что эта сумма определенным образом индексируется, на нее начисляются проценты по решению ЕСПЧ, а также сумма номинирована в твердой валюте — в евро. И в связи с такой девальвацией гривны, за которую мы можем благодарить НБУ, эта сумма многократно, фактически в пять раз за последние 4-5 лет выросла. Только благодаря изменению курса валют. В большинстве случаев, как показывает практика, решения Европейского суда касаются нарушения органами судебного следствия прав заключенных, а также прав обвиняемых. В среднем решение суда, которое выносится против Украины, говорится о каких-либо неправомерных действиях как исполнителя, так в том числе и судебной власти, я очень удивлен заявлением Романюка в части того, что в этом всем виновата исключительно только исполнительная власть. Определенная вина и судебной власти в этом тоже есть, потому что довольно большое количество решений Европейского суда связаны именно с неоправданно долгим рассмотрением дел, а также с отсутствием фактически эффективной правовой защиты в Украине. Решение, которое взыскивается против Украины, оно состоит из компенсации в пределах от 3000 до 10 000 евро.

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Почему государство не платит деньги по судебным решениям?

— Потому что приняли соответствующие изменения в законодательство несколько лет назад. Если раньше это все автоматически, в общую очередь выплачивалось из госбюджета, то законодательная власть приняла отдельный закон, которым регулирует выплату этих компенсаций по решению международных инстанций Украиной. И, фактически, это все привязано к тому, что депутаты закладывают в бюджет. К примеру, в бюджет они заложат три миллиона гривен, я утрирую, на выплату. Только эту сумму они и могут выплатить. И зачастую, как показывает практика, даже эту сумму они не выплачивают, потому что ее оставляют по остаточному принципу. Так как есть еще громадные долги по внутренним решениям судов, кроме международных. Поэтому все идет исключительно в пределах тех сумм, которые заложены в госбюджете.

Что делать гражданам, если им не выплачивают деньги по судебным решениям? Подавать новые иски?

— Да, тут процедура предусмотрена. Европейский суд в своих решениях и другие международные инстанции указывают о выплате соответствующих процентов за время все, пока Украина не выплачивает. Кроме того, на Украину могут быть наложены дополнительные санкции за неисполнение решения судов. Но, фактически, у граждан остается только одна ситуация, когда они могут только ждать того, когда в бюджете Украины дойдет очередь до выплаты им этой компенсации.

Какие-то будут последствия для Украины, кроме санкций?

— В большинстве случаев все эти последствия заключены в абсолютно неприглядном инвестиционном климате, опять же, в подрыве доверия международных инвесторов, международного сообщества к Украине, указывают на то, что фактически исполнительная и законодательная власть самым грубым образом игнорирует решения как внутренних украинских судов, так и международных инстанций. И все это делает только громадные минусы на международной арене для Украины. Каких-то серьезных санкций ожидать не стоит, но как показывает практика, все это может в конце-концов привести, если те лица, которые взыскивают эти средства с Украины, они фактически могут добиться и ареста международных активов Украины за границей с целью получить свои компенсации, предусмотренные решением судов. Такое тоже возможно.

Какова процедура выплаты этих средств? Есть ли для этого определенные сроки?

— Законодательством как раз предусмотрено, что оно должно немедленно исполняться, это решение судов. Но в связи с тем, что Украина давно это нарушает и без каких-то последствий, опять же, так как власть в Украине меняется очень часто и каждая текущая власть надеется, что ее это не коснется, и это будут проблемы уже следующей власти. Так оно и происходит. Нет государственного мышления у чиновников за последние лет 15, все живут просто сегодняшним днем.

Какие иски против государства чаще всего подают украинцы? Какие выигрывают?

— Как я уже говорил, основное количество исков связаны с неправомерно долгим рассмотрением дел и отсутствием права на судебную защиту. Кроме того, сейчас пошли уже иски и скоро будут решения, касающиеся нашей так называемой дикой люстрации. Сейчас очень много открыто производств по судьям, прокурорам в Европейском суде, неправомерному увольнению. Хотя есть решения Европейского суда, касающиеся и определенных корпоративных споров. Сейчас еще рассматривается целый ряд исков в отношении депозитов, этой больной для Украины темы. То что сделал НБУ, закрыл громадное количество банков, и люди фактически потеряли свои средства. И в Украине у них отсутствует надлежащее право на защиту, хотя многими судами уже признана вина именно НБУ в доведении банков до неплатежеспособности, поэтому я ожидаю, что таких решений в ближайшее время будет довольно много, именно взысканий этих депозитов с Украины.

Есть ли перспектива того, что в следующем году государство начнет выплачивать долги по судебным решениям гражданам?

— Я думаю, не стоит питать иллюзий, в бюджете Украины таких сумм нету и на какие-то серьезные выплаты не стоит рассчитывать. И не стоит забывать, что Украине к 2019-му году предстоит громадная выплата по внешнему долгу, поэтому в ближайшее время ожидать каких-то серьезных выплат по решениям Европейского суда, я думаю, не стоит.

Ранее юрист юридической фирмы Sayenko Kharenko Владислав Жабский в эфире Голоса Столицы заявил: нужно обеспечить судебный контроль в рамках исполнительного производства во избежание злоупотреблений со стороны исполнителей — как государственных, так и частных.