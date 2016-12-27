Волонтер "Хоттабыч" о причинах небоевых потерь ВСУ

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В 2016 году небоевые потери Вооруженных сил Украины превысили боевые. По итогам 2016 года потери Вооруженных сил Украины составляют 467 бойцов, среди которых непосредственно во время боевых действий погибло 211 человек, тогда как боевые потери составляют — 256 военных. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Эту информацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал волонтер Илья Лысенко, больше известный как "Хоттабыч".

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По вашему мнению, почему в этом году количество небоевых потерь превысило боевые?

— Здесь ничего нет того, что могло бы удивлять. Если в прошлом году у нас небоевые потери составляли где-то до 30%, и такая цифра была обусловлена тем, что большие боевые потери связаны с более агрессивной ситуацией фронта. Сейчас линия фронта менее агрессивна, соответственно, вообще и раненых, и погибших у нас намного меньше, чем в прошлом году и, таким образом, количество людей сохраняется, приближенных к линии фронта. Получается, у нас небоевые потери сохраняются примерно на том же уровне, как в прошлом году. В процентном соотношении это кажется много, но в непроцентном соотношении это вполне сопоставимо с прошлым и позапрошлым годом.

Какие, по-вашему, главные проблемы в ВСУ?

— В первую очередь, основная проблема – это низкая культура и дисциплина, именно культура и дисциплина, а отсюда вытекающие уже следствия – это нарушение безопасности, распитие спиртных напитков и даже наркотики. Плюс тривиальные вещи – возгорание, не оказались вовремя огнетушители, никто не проследил возможность передвижения транспорта с габаритными огнями. Я сейчас сопровождаю, допустим, грузовик без габаритных огней и я сопровождаю его для того, чтобы сзади в него никто не въехал. Я его просто обнаружил на обочине дороги, и он представлял опасность. Поэтому, если посмотреть, основная масса, это все-таки низкая культура и низкая дисциплина.

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— А как эту проблему решить в нашем обществе? Эти люди повторяют ситуацию в стране, в нашем обществе. Вы найдете таких же беспечных водителей и таких же абсолютно не заботившихся о дисциплине людей, которые живут среди нас в Киеве либо в Днепре, либо в Полтаве или во Львове.

Кто должен дисциплину воспитывать – руководитель, командир?

— Давайте смотреть на вещи под другим углом — а кто воспитает этого руководителя? Нет таких руководителей, потому что наши руководители такие же люди из нашего общества. Армия у нас народная, такой у нас народ.

Ранее военный эксперт Олег Стариков в эфире Голоса Столицы отметил, что в Украине по контракту набирают 50-60 тысяч военнослужащих ежегодно, а всего в армии — 250 тысяч личного состава.