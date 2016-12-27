Сейчас на каждом следователе "висит" от 200 до 600 дел - Мартыненко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В МВД заявляют, что в Украине увеличились цифры статистика раскрытия преступлений и снизились общие показатели преступлений. Спикер ведомства Артем Шевченко заявил, что статистика последних двух месяцев дает повод для сдержанного оптимизма. По его словам, причина в повышении денежного обеспечения полицейских, что повлияло на их мотивацию.

В октябре министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в будущем криминогенная ситуация в стране будет только ухудшаться. В качестве аргумента он называл "закон Савченко". По его словам, это серьезный фактор нестабильности. Он отметил, что по этому закону в течение года уже освобождены восемь тысяч осужденных. Кстати, каждый десятый из них уже повторно совершил тяжкие или особо тяжкие преступления.

Есть ли причины для оптимизма, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал председатель Общественного совета при МВД Украины Владимир Мартыненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Весь рік поліція та МВС констатували зростання рівня злочинності. Що ж стало причиною перелому ситуації?

— По-перше, був піднятий рівень оплати праці працівників Нацполіції. Це дуже сильно змотивувало працівників поліції на більш ефективне розкриття злочинів. Відповідно, на сьогоднішній день тенденція розкриття значно зросла. Тут не стоїть питання про те, що тільки тенденція зростання злочинності в країні потихеньку стабілізується. Але, тим не менше, я можу говорити відносно того, що зростання злочинності зараз дещо стабілізувалось, дещо ріст припинився. Це може бути пов’язано з дуже багатьма факторами, в тому числі, з тим, що країна потихеньку заходить в новорічні свята і, відповідно, активність злочинності трошки зменшилась. Але Україна є країною, в якій відбувається війна і, відповідно, ріст злочинності дуже сильно в цьому пов'язаний. Крім того, соціальні показники в Україні дуже на невисокому рівні, відповідно, це теж штовхає злочинців на здійснення злочинів. Але йде мова відносно того, що все-таки розслідування злочинів відбувається більш ефективно і зараз в зв’язку з цим є тенденція до збільшення розкриття якраз.

Наскільки зросло це грошове забезпечення?

— Грошове забезпечення зросло по деяким категоріям Нацполіції, по деяким працівникам, наприклад, з трьох з половиною до п’яти тисяч, тобто є деяке невелике зростання. По цифрам я вам зараз точно не можу сказати. Слідчі почали отримувати близько семи-восьми тисяч гривень по різним областям, тобто стоїть питання про те, що було підняття, така фінансова мотивація працівників Нацполіції.

Якщо дивитись на статистику розкриття злочинів, йдеться про покращення показників в регіонах, областях чи в великих містах?

— Думаю, що такої градації немає. Тут треба розглядати, що злочинність по країні мігрує, але останнім часом дуже багато таких великих угрупувань було затримано або їх діяльність була зупинена. Це було буквально за останні два місяці. До цього напрацьовували це досить великий період часу, і зараз ми вже отримали реальний результат.

Виходить, показники стабілізуються, тому що зокрема збільшилося грошове забезпечення?

— Збільшення грошового забезпечення – це був один із дуже важливих факторів мотивуючих для роботи поліцейських. Це був один із факторів, але він був одним із важливих. Крім того, до кінця року в деяких областях, наприклад, працівники поліції отримали вже службове житло. Це теж мотивуючий фактор. Крім того, досить довго напрацьовували розкриття таких великих, резонансних банд, які працювали в Україні. Вони були за якісь останній період, злочини розкриті і банди затримані. Крім того, дуже велика кількість так званих злодіїв в законі було депортовано з України. Це теж був дуже великий удар по криміногенній ситуації. Всі разом фактори якщо об’єднати, це і вплинуло на більше розкриття злочинів.

Протягом року було багато нарікань на брак слідчих з досвідом роботи. Багато хто або пішов, або був звільнений за певними обставинами. Що ви скажете?

— Я можу сказати, що в зв’язку із певними процесами, які відбуваються в зв’язку з реформуванням МВС і в зв’язку з тим законодавством, за яким живе сьогодні Україна, кількість злочинів, які є навантажені на слідчих, в середньому по країні — від 200 до 600 справ. Це дуже велике навантаження і тут причиною є не тільки звільнення працівників із органів Нацполіції, а і ще є на сьогодні діючий Кримінальний процесуальний кодекс. На сьогоднішній день кожна заява має розслідуватись, причому за однаковим алгоритмом, і заява за досить дрібний злочин, і за досить резонансний злочин, наприклад, за вбивство. Тобто треба вносити зміни до КПК. Зараз йдеться про прийняття закону про кримінальний проступок, де, в тому числі, дільничні, могли б розкривати злочини. Це значно розвантажить роботу слідчих. Але, крім того, якраз на кінець року була додана вмотивованість роботи слідчих. Відповідно, вони почали більше розкривати, та й до того вони напрацьовували досить багато відносно розкриття тих чи інших справ. Тобто в загальному, за сукупністю цих всіх факторів ми отримали досить оптимістичний, але стримано оптимістичний результат роботи слідчих підрозділів.

Однаковий пріоритет має як тяжкий злочин, який веде слідчий, і не такий, можливо, тяжкий злочин, який перебуває в того ж слідчого?

— Я вас трошки підправлю. У нас слідчі розділені по групам за розслідуваннями певних злочинів, певних категорій злочинів, тобто одні розслідують тяжкі, інша група слідчих розслідують менш тяжкі тощо. Але по законодавству України, яке є сьогодні, у нас всі злочині, абсолютно всі – від вкраденої курки в селі і до вбивства, до тяжкого резонансного вбивства, розслідуються за одним і тим же алгоритмом. Оце є дуже великою проблемою сьогоднішнього законодавства, тому треба потихеньку змінювати, бо ми отримуємо те, що ми отримуємо. Коли до правоохоронців приходить просто заява від громадян, вона має просто реєструватись, вноситись в реєстр злочинів, і вона має далі розслідуватись. Якщо ми повернемось до того кодексу, який працював раніше, то слідчий визначав, чи є склад злочину в цій заяві, чи немає складу злочину. Зараз всі злочини абсолютно реєструються і всі злочини мають розслідуватись. Тому це, мабуть, теж впливає на статистику, на тенденцію розкриття цих злочинів і на навантаження на слідчих.

Як щодо прогнозу на наступний рік?

— Якщо говорити про плани на 2017-ий рік, то, як заявив не так давно міністр внутрішніх справ, цей бюджет, який надано на утримання МВС, це є бюджет розвитку. Йдеться про те, що на основі цього бюджету відомству можна буде продовжувати розвиватись. Крім того, є зараз декілька підписаних міжнародних договорів відносно надання міжнародної технічної допомоги якраз для проведення реформи МВС. Ми говоримо зараз відносно того, що, наприклад, форму для працівників поліції будуть надавати декілька держав, в тому числі Японія, США, Польща, тобто це будуть кошти залучатись ще і зовні, кошти чи технічна допомога. Наскільки це дасть змогу розвиватись системі? Я думаю, що будь-який розвиток має далі якісь результати і мені б дуже хотілось би вірити в те, що результати ми отримаємо досить скоро. Оновлюється технічна база, оновлюється електронні системи, оновлюються підходи Нацполіції до роботи, до розслідування злочинів. Крім того, до змін законодавства ми дуже багато долучили громадськості. Ми проїхали по всім регіонам України, створили робочі групи і якраз разом з ними напрацьовуємо пропозиції щодо змін законодавства, за яким працюють правоохоронні органи, зокрема зміни до КПК.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.