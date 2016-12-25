Эксперты: "ПриватБанк" - это убыток, купленный за огромные деньги

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Перед вводом в "ПриватБанк" временной администрации из него вывели немногим больше двух с половиной миллиардов гривен, об этом заявила Валерия Гонтарева.

После формирования и назначения нового руководства финучреждения его ждет мониторинг, который будет длиться около двух месяцев, и только после этого будут точные цифры.

Как будет развиваться ситуация с "ПриватБанком", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат Егор Штокалов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Мы видим самые разные заявления, связанные с "Приватом". Кто вообще на сегодняшний день должен распутывать этот клубок и выяснять, кто же прав в данной ситуации?

— На самом деле вопрос очень деликатный, потому что непонятно, как можно было национализировать банк без проведения предварительного аудита. То есть НБУ должен был видеть цифры, которые содержаться на балансе банка, как долговые обязательства, так и активы. Почему это не было сделано, для меня остается большой загадкой. Сейчас, когда Минфин будет проводить аудит со своим новым менеджментом, и внедрять там какие-то категории качества, выявлять определенные дыры, то что же мы тогда национализировали? Убыточный бизнес, за который заплатили сумасшедшие деньги.

Какая-то ответственность грозит вообще либо бывшему менеджменту, либо бывшим владельцам "ПриватБанка"? Стоит ждать, что хоть кого-то ожидает ответственность?

— Конечно, кого-то на корм пустят. А будет это менеджер среднего звена, который отвечал за подписание договоров или за переводы. Но говорить о собственнике банка или о топ-менеджерах, которых привлекут к ответственности, я бы не стал. Потому что они профессионалы, и они соответствующими бумажками обложились со всех сторон.

Вообще возможно ли доказать эти факты выведения средств, и возможно ли доказать, что, например, кредиты выдавались именно связанным компаниям?

— Насколько мне известно, сейчас там временный администратор Соловьева. И она знает, как формировать доказательства для доказывания тех или других фактов. В частности, необходимо выгрузить весь свифт-канал по всем банкам, в которых "ПриватБанк" размещал свои иностранные активы, в частности, валютные средства. Именно свифт-канал содержит все подписанные документы, даты их подписания, согласования, с кем они были согласованы, какие договора подписаны, какие суммы перечислены и под какие обязательства это все перечислено. Все содержится вот в этом межбанковском канале. Если она этого не сделает или сознательно уничтожит, то привлечь к ответственности кого-либо будет нереально.

Почему комментарии о национализации "ПриватБанка" становятся все более агрессивными, в эфире "ГС" предположил политолог Николай Давыдюк.

Читайте также: За ситуацию в "ПриватБанке" должны ответить экс-владельцы или НБУ — эксперт

Ваша думка з приводу того, що ми побачили вже після націоналізації ПриватБанку: чому з мирної націоналізації перейшли до початку протистояння?

— Я думаю, що коли підписували цю мирову угоду, а я більш ніж впевнений, що вона існує, була домовленість, що кілька днів витримується пауза. А для того щоб цінний актив ПриватБанк не перетворити в баласт, тому що якби почалася паніка, він би практично перетворився в ще більшу таку фінансову клоаку, ніж те, що воно зараз є, це перше. Друге, все ж таки я думаю, що хтось почав не виконувати домовленості.

Хтось з боку держави?

— Мені здається, так. Що з боку навіть президента, навіть не держави, а з боку президента. Він міг не виконати певні умови, можливо, Коломойський перед президентом не виконав свої умови. Друге, інформаційна війна ведеться не те, що в півсили, вона ведеться навіть менше ніж на 1% ніж від того, що могло б статися. Якби дійсно банк агресивно забирали б, Коломойський вів би зовсім іншу інформаційну кампанію.

Заява від Ігоря Коломойського — натяк або нагадування про ті зобов'язання, які взяло на себе керівництво держави?

— Там якісь свої підводні домовленості, можливо, десь якийсь один з пунктів не виконується, то вони так нагадують. Можливо, просто створюють інформаційний шум, що не все просто так пройшло, щоб люди не думали, що вони на верхах — олігархи і влада домовилися, а люди — в стороні, тому вони створюють такий певний інформаційний фон, що от олігарх теж не задоволений, тому що супер-успішний бізнес в нього забрали. Тобто це теж можливо, і не треба виключати, що вони можуть таку маленьку гру на публіку робити, а з понеділка вже про це забудуть і поїдуть далі. Коломойський може вести жорсткі великі інформаційні кампанії, тобто в нього вдосталь медіаресурсів для того, щоб почати дійсно серйозну війну, якої не хоче Порошенко.

Друге, зауважте, все одно коментує ситуацію директор ІТ-департаменту зі сторони "ПриватБанку". Зі сторони НБУ теж директор якогось відділу, тобто це ще не найвищий рівень. Якби була війна, то коментував би персонал, скажімо, набагато вищий. І включилися б набагато сильніші інформаційні ресурси. Поки що це так — легкі хвилі після того, як камінь впав, і від нього пішли легкі хвилі по воді, це таке легке відлуння. Насправді, якби була жорстка націоналізація, зовсім інший був би інформаційний фон.

Ранее эксперт в сфере финансов Анна Деревянко в эфире "ГС" заявила, что накануне национализации крупнейшего банка страны многие компании успели вывести из него свои активы.

Напомним, эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации "ПриватБанка" позитивно.