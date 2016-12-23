Жданов: тендеры на амуницию ВСУ всегда выигрывают "нужные" фирмы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения Вооруженных Cил Украины увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков.

По его словами, в плане закупок на следующий год: три типа берцев и зимние бахилы, четыре типа головных уборов, три типа рукавиц, флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки), три типа нательного белья, три типа шарфов-труб, очки-маска со сменными стеклами, наколенники и налокотники, рюкзак и транспортный баул.

Ранее в Минобороны заявляли, что военные в зоне проведения АТО обеспечены теплой формой одежды на 90%, при этом не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья.

Насколько достаточное обеспечение украинской армии, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Жданов.

Юрий Бирюков сообщил, что в 2017 году финансирование закупок вещевого обеспечения вооруженных сил Украины увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен. Эти средства полностью покроют нужды армии?

— Все зависит от того, что закупать. Если мы говорим о закупках вооружения на сегодняшний день, то, конечно, это очень мало денег. Если мы говорим об обеспечении армии в повседневной жизни, та же форма, допустим, какие-то вещевые мешки и другие атрибуты, то этого будет вполне достаточно, даже еще много.

Насколько на сегодняшний день украинская армия обеспечена всем необходимым в вещевом плане?

— Сейчас, слава Богу, с помощью и под нажимом общественности мы наконец-то закрыли эти дырки, сейчас более-менее солдаты обеспечены теплыми вещами. Тут надо уделить вопрос качеству этих вещей. Дело в том, что не всегда тендеры, которые проводятся, выигрывают фирмы, которые добросовестно шьют форму, соответствующую техническим условиям. В общем, да, по вещевому имуществу мы сейчас более-менее выровнялись. Плюс еще вы не забывайте, что некомплект личного состава в Вооруженных Силах тоже помогает в этом плане быстрее одеть, людей меньше, чем по штату положено. А так есть.

Бойцу нужна новая одежда, как быстро он ее получает? К кому обращается за помощью?

— Если одежда выносилась раньше установленного срока, значит, если это боец срочной службы, ему выдается новая форма, и с него удерживается стоимость этой формы за ранний износ. Если же это контрактник, он просто идет в магазин и покупает ее за свои деньги.

А если, допустим, одежда пострадала во время боевых действий, в ходе выполнения боевого задания?

— Тогда составляется акт, и эта одежда списывается в установленном порядке и взамен выдается новая.

Она действительно выдается? Или пока пишутся акты, проходит полгода?

— В принципе, вы почти правильно сказали механизм. Пока суть да дело, солдаты предпочитают купить эту одежду за свои деньги. Потому что еще и магазины отсутствуют на передовой.

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Насколько существенно участие волонтеров в поставках обмундирования?

— Сейчас количество и самих волонтеров уменьшилось. И объемы поставок, которые они осуществляют, тоже уменьшилось. Поэтому сейчас мы говорим о том, что это, действительно, помощь в таких более-менее экстремальных ситуациях. И все равно без них не обходится. Вот, кстати, вот эту замену вещам изношенным или поврежденным в ходе эксплуатации, в частности, покрывают, в большей степени волонтеры. И это мы с вами говорим о зоне АТО.

Сколько вообще одежды предоставляется военным?

— Одежды предоставляется довольно много. Потому что, если брать по временам года, то только три вида формы получает солдат — летнюю, демисезонную и зимнюю. Поэтому, в принципе, если брать по тем нормам, которые на сегодняшний день существуют, это хороший гардероб.

Каким производителям отдается предпочтение для закупки одежды для военных? По какому принципу происходит отбор?

— Отбор вообще происходит на основании тендера. Есть технические условия, которые выставляет Минобороны, каким нормам, какому составу должна соответствовать ткань, и на основании тендера выбирается. Этих показателей может быть от 15 до 20, начиная от самого качества, допустим, ткани, заканчивая стоимостью производства. Там учитывается каждый фактор — и финансовый, и экономический, и технический. И на основании этой тендерной процедуры, там довольно сложная процедура, выставляются баллы, и фирма, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает в тендере и получает государственный заказ на пошив формы.

Не выписывают ли эти условия тендерные под какие-то конкретные фирмы?

— Здесь, да. Я вам рассказал классическую процедуру. Вот здесь и кроется камень преткновения. Одна из схем, которая применяется для того, чтобы выиграла нужная фирма тендер, выписываются технические условия под конкретную фирму. Допустим, если брать ту же форму, одна их фирм заранее покупает какую-нибудь швейную машинку, выполняющую специальную операцию, у других такой операции нет, оборудования. А в технических условиях эта операция прописана. И когда фирмы говорят, да мы купим, мы все сделаем, им говорят, нет, надо сегодня. И выигрывает нужная фирма. Это одна из схем выигрыша тендера.

Военный эксперт Олег Стариков в эфире Голоса Столицы отметил, что в Украине по контракту набирают 50-60 тысяч военнослужащих ежегодно, а всего в армии — 250 тысяч личного состава.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что у государства должна быть монополия на создание вооруженных сил, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.