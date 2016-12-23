РИА Новости Украина

ЕС ужесточает контроль над торговлей огнестрельным оружием. Эти меры прокомментировал исследователь при Группе исследований и информации по вопросам мира и безопасности доктор Эн Вранкс.

"Законы по контролю над оборотом оружия в ЕС очень жесткие уже давным-давно. Предложения, направленные на то, чтобы перекрыть последние оставшиеся лазейки, основанные на различиях в национальных законодательствах, тоже разрабатывались уже годами", — отметил Вранкс.

Помимо прочего, по его словам, теперь будет еще труднее приобрести деактивированное оружие.

"Так, в большинстве стран ЕС простые граждане и так не могли купить деактивированную штурмовую винтовку или автомат (по крайней мере, легально), но мы обнаружили одну лазейку. Заключалась она в следующем: процедуры деактивации оружия в странах ЕС друг от друга отличались, и, например, в Словакии после деактивации оружие еще вполне можно было вернуть в пригодное для использования состояние. Определенное количество подобного оружия, разумеется, просочилось на европейский рынок. И одним из предложений, разрабатывавшихся уже долгое время, была как раз оптимизация процесса деактивации, делавшая его необратимым", — сказал эксперт.

Он также ответил на вопросы, что из себя представляет черный рынок оружия, и откуда на нем появляется товар?

"Все очевидно: на черный рынок попадает оружие, произведенное на законных основаниях, но в определенный момент вышедшее из легального оборота. Таким образом, усложнить жизнь клиентам черного рынка законодатели не могут напрямую, но они стремятся сделать это косвенно и усложнить процесс перехода оружия из легального, контролируемого оборота в нелегальный", — сообщил Вранкс.

По словам эксперта, часть оружия, использовавшегося в недавних терактах, относилась как раз к категории реактивированного – "прошедшего деактивацию где-нибудь в Словакии, по местным ненадежным стандартам, а потом снова приведенного в боевую готовность".

"Стал бы таким пользоваться хоть один джихадист, если б на черном рынке была доступна куда более надежная альтернатива, штурмовая винтовка, которую никто таким процедурам не подвергал? Мне кажется, нет. И тот факт, что террористы пользуются столь сомнительным вооружением, для меня служит косвенным подтверждением того, что приобретать полноценное автоматическое оружие, и что на общеевропейском рынке оружия мы медленно, но верно наводим порядок", — резюмировал эксперт.

Читайте также: Провал на всех фронтах. Сокрушительные поражения украинской дипломатии