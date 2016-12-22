Рябцев: "левое" топливо должно исчезнуть с рынка в 2017 году

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине изменились акцизы на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Верховная Рада поддержала ликвидацию розничного акциза на нефтепродукты с одновременным повышением базовой ставки акцизов. C 1 января 2017-го года акциз с розничных продаж будет перенесен в базовую ставку акцизов, которая насчитывается при импорте и производстве нефтепродуктов.

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Для бензина установлена ставка акциза в размере 213,5 евро за тысячу литров (сейчас 171,5 евро), для дизтоплива — 139,5 евро за тысячу литров (в 2016-м году — 95-125,5 евро в зависимости от стандарта "Евро"), а для сжиженного газа — 52 евро за тысячу литров (на сегодня 31 евро).

Вместе с изменением акцизов на бензины, дизтопливо и автогаз увеличились налоги и на другие виды нефтепродуктов.

Насколько повысится цена на топливо в связи с изменением акцизов, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Повышение акцизов прогнозировали достаточно давно, как только Кабмин начал готовить проект бюджета. Насколько это отразится на стоимости бензина и дизельного топлива на украинских АЗС?

— Это не совсем точный вывод. Дело в том, что акцизы не были повышены. Всего лишь розничный акциз с реализации нефтепродуктов был перенесен в базовую ставку. Поскольку этот розничный акциз для бензина составлял 42 цента за 1000 литров, и 171, 5 плюс 42 — это и получится та величина, о которой вы сказали. Что это означает? Это означает, что те компании, которые не очень аккуратно платили этот розничный акциз, теперь вынуждены будут это делать. То есть с рынка исчезнет достаточно большое количество топлива сомнительного происхождения.

Эта инициатива, кстати, появилась от компаний, которые работают на этом рынке, и которые требовали от правительства в какой-либо форме бороться с теми производителями, которые, не уплачивая акцизы и налоги в полном объеме, получали таким образом конкурентное преимущество. Это и было сделано.

Учитывая, что эту розничную ставку перенесли просто в базовую ставку акциза, то есть на ценах это не должно сказаться?

— На ценах бензина — нет. А вот что касается дизельного топлива, то здесь ситуация чуть-чуть иная. Дело в том, что с 1 января акциз унифицируется, то есть если раньше он отличался для разных экологических классов топлива, то теперь он единый.

Но здесь один нюанс. Дело в том, что топливо низших экологических классов Евро-2, Евро-3 в Украину практически не завозилось и здесь не вырабатывалось. В соответствии с техническим регламентом его производство должно было быть остановлено 1 января 2017-го года.

И в связи с этим получилась очень интересная ситуация, когда стимулирующее влияние этого акциза практически исчезло. В результате мы имеем теперь единый акциз для всех экологических классов дизельного топлива, а фактически это будет означать повышение цен для тех, кто использовал топливо низших экологических классов — это аграрии, перевозчики отдельные, армия в том числе, специальные автомобили и прочее. Вот здесь возможно повышение цен. Если в Украине не появится больше, скажем так, экологического топлива класса Евро-3, то это означает примерно плюс одну гривну на литре. Если же компании перейдут на закупку и последующую реализацию топлива экологического класса Евро-3, то тогда повышение цен на дизельное топливо возможно в пределах 50-60 копеек.

Что будет с ценами на газ? Многие заправки в Киеве продают сжиженный газ по "серой" схеме…

— Безусловно, если не будет предпринято шагов по ликвидации этого "серого" или нелегального рынка, то те компании, которые не платили прошлый акциз, будут точно также не платить нынешний акциз, что даст им конкурентные преимущества, о которых я говорил раньше в отношении акциза с розничной реализации бензина и дизельного топлива, который отвратительно администрировался и поэтому далеко не все его платили.

То есть необходимо предпринимать, кроме изменения акцизов, еще и меры, направленные на повышение контроля на данном рынке. Хотя бы определить орган рыночного надзора на этом рынке. К сожалению, до сих пор у нас такого органа не существует, поскольку в техническом регламенте, соответствующем постановлении Кабмина, не оговорено этого вопроса, несмотря на то, что мы должны были обеспечить наличие такого органа рыночного надзора в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС еще в прошлом году.

Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире "ГС" заявил, что Украина давно потеряла свои собственные мощности по нефтепереработке, поэтому мировые цены на нефть ее не касаются.