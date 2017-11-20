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    Появилось видео, как вандалы заливают цементом Вечный огонь в Киеве

    (обновлено: )53558
    Коммунальное предприятие "Киевгаз" опубликовала видео, на котором запечатлено, как в ночь на 20 ноября вандалы заливают цементом Вечный огонь в Киеве. Соответветствующее видео с камер наблюдения компания разместила на своей странице в Facebook.
    "Киевгаз" в facebook

    Коммунальное предприятие "Киевгаз" опубликовала видео, на котором запечатлено, как в ночь на 20 ноября вандалы заливают цементом Вечный огонь в Киеве. Соответветствующее видео с камер наблюдения компания разместила на своей странице в Facebook.

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    Украина: осквернение Вечного огня и "подлая тишина"

    Ранее сообщалось, что неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

    Как следует из видеоролика, мемориал осквернили примерно восемь человек.

    В "Киевгазе" отмечают, что в прошлый раз сотрудники предприятия расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения. Подачу газа уже восстановили.

    "В прошлый раз работники ПАО "Киевгаз" оперативно расчистили мемориал, а также установили камеру наблюдения. Подача газа уже восстановлена. Видеозапись правонарушения была передана представителям Национальной полиции", — говорится в сообщении.

    В начале ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Столичные власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.

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