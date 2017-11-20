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    Журналист выпросил часы у президента Киргизии

    (обновлено: )117
    Главный редактор киргизской газеты заявил, что ему приснился сон, как глава государства дарит ему свои часы.

    КИЕВ, 20 ноя – РИА новости Украина. Главный редактор киргизской газеты "Де-Факто" Амантур Мусагулов выпросил часы у президента республики Алмазбека Атамбаева во время пресс-конференции, посвященной итогам его шестилетнего правления.

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    Подойдя к микрофону, чтобы задать вопрос, Мусагулов заявил, что ему якобы "приснился сон", что президент подарил ему часы, и попросил у главы государства часы "на память".

    "Хорошо, хоть не брюки попросил", — пошутил Атамбаев и со смехом снял часы с руки.

    Полномочия президента Атамбаева завершатся 24 ноября, когда к присяге будет приведен новый глава государства Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародного голосования 15 октября.

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