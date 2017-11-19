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    Со скоростью 40 км/сек. Астронавт впервые заснял с МКС падение метеорита

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    Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана.
    European Space Agency, ESA в youtube

    Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся сейчас на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Запись опубликована в его аккаунте в Twitter.

    "На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду", — сообщил Несполи.

    Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора. Портал space.com отмечает, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды. Специалисты не исключают, что объект может быть фрагментом спутника.

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