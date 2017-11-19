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    Боксер из ЮАР побил мировой рекорд, выиграв титульный бой за 11 секунд

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    Южноафриканский боксёр Золани Тете установил мировой рекорд, выиграв бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) за 11 секунд.
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    Южноафриканский боксёр Золани Тете установил мировой рекорд, выиграв бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) за 11 секунд, сообщает Р-Спорт.

    Тете, выступающий в легчайшем весе, в субботнем бою за чемпионский пояс встречался с соотечественником Сибонисо Гоньей. Встреча завершилась на 11-й секунде после первого же удара Тете, который отправил Гонью в глубокий нокаут.

    Предыдущий рекорд был установлен американцем Джеральдом Маклелланом, который в 1993 году в бою за титул чемпиона мира в среднем весе нокаутировал соперника за 20 секунд.

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