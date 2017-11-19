Боксер из ЮАР побил мировой рекорд, выиграв титульный бой за 11 секунд

Южноафриканский боксёр Золани Тете установил мировой рекорд, выиграв бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) за 11 секунд, сообщает Р-Спорт

Тете, выступающий в легчайшем весе, в субботнем бою за чемпионский пояс встречался с соотечественником Сибонисо Гоньей. Встреча завершилась на 11-й секунде после первого же удара Тете, который отправил Гонью в глубокий нокаут.

Предыдущий рекорд был установлен американцем Джеральдом Маклелланом, который в 1993 году в бою за титул чемпиона мира в среднем весе нокаутировал соперника за 20 секунд.

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