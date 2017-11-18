Дальняя авиация ВКС РФ нанесла удары по ИГ в Сирии

"17 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелёт над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Абу-Камаль (провинции Дейр эз-Зор)", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Целями авиаударов стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей