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    Дальняя авиация ВКС РФ нанесла удары по ИГ в Сирии

    (обновлено: )23750
    Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 поразили объекты ИГ в Сирии, сообщает Минобороны России. Ликвидированы формирования боевиков, бронетехника и опорные пункты под Абу-Камалем.
    RT на русском

    "17 ноября 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома на территории России, совершив перелёт над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе города Абу-Камаль (провинции Дейр эз-Зор)", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

    Целями авиаударов стали опорные пункты бандформирований, скопление боевиков и бронетехники.

    Ранее сообщалось, что Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей

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