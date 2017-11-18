Эксперт о выходном 25 декабря: стране угрожает религиозный конфликт

"Пусть 25 января Рождество празднует господин Турчинов, пролоббировавший (введение нового выходного — Ред.)…", — сказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, само решение о праздновании Рождества 25 декабря выглядит вполне безобидным, однако "вкупе с "антицерковными" законопроектами, которые лежат (в Верховной Раде — Ред.), которые легализуют захват православных храмов, оно вызывает тревогу, поскольку ложится в "идею-фикс" создания единой поместной церкви".

Эксперт подчеркнул, что "в процессе — страна может погрузиться еще и в религиозный конфликт, а такие конфликты… страшны и взрывоопасны".

Верховная Рада Украины ранее в четверг приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.