наверх
18.11.201706:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Якубин: бюджет-2018 - это бюджет полицейских и чиновников

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (104)

    (обновлено: )50
    В то время, как финансирование по социальным статьям в госбюжете уменьшается, на оборонный блок идут все большие затраты, отмечает политолог Алексей Якубин.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Цифры, заложенные в проекте государственного бюджета на 2018 год, красноречиво демонстрируют то, что это не бюджет развития и роста, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. 

    Читайте также: Бюджет-2018. Власть покупает лояльность "силовиков"

    "В действительности это бюджет полицейских и чиновников… Оборонный блок получает дополнительный рост затрат на него. Более того, это не просто военная служба, армия, а это Генеральная прокуратура, это Нацполиция. То есть, это те правоохранительные органы, результат работы которых на лицо", — заявил Якубин.

    Читайте также — Бесстыжий бюджет-2018: у народа – отобрать, чиновникам – отдать

    В то же время, отмечает эксперт, финансирование по социальным статьям уменьшается. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор