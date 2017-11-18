Якубин: бюджет-2018 - это бюджет полицейских и чиновников

Цифры, заложенные в проекте государственного бюджета на 2018 год, красноречиво демонстрируют то, что это не бюджет развития и роста, заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

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"В действительности это бюджет полицейских и чиновников… Оборонный блок получает дополнительный рост затрат на него. Более того, это не просто военная служба, армия, а это Генеральная прокуратура, это Нацполиция. То есть, это те правоохранительные органы, результат работы которых на лицо", — заявил Якубин.

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В то же время, отмечает эксперт, финансирование по социальным статьям уменьшается.