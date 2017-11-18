"Александрия" обыграла "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

Донецкий "Шахтер" проиграл "Александрии" в матче 16-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Матч, который состоялся накануне вечером в Харькове ("Шахтер" выступал в качестве номинального соперника), завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Читайте также: Стали известны все участники чемпионата мира по футболу

Футболисты "Александрии" первыми открыли счет, когда на 15-й минуте отличился форвард гостей Полярус. Через три минуты Бернард сравнял счет, однако уже на 27-ой минуте Полярус вновь вывел свою команду вперед.

Для "Шахтера" это уже второе поражение в нынешнем чемпионате УПЛ. Однако и после него подопечные Пауло Фонсеки лидирует в турниной таблице с 36 очками, опережая "Динамо". у которого одна игра в запасе, на 7 очков.

В активе клуба и Кировоградской области — 18 очков.