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    "Александрия" обыграла "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча

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    Все голы в матче, который состоялся на практически на пустом стадионе "Металлист" в Харькове, были забиты в первом тайме. Для "Шахтера" это уже второе поражение в нынешнем чемпионате УПЛ.
    Канал на Youtube FC Shakhtar Donetsk

    Донецкий "Шахтер" проиграл "Александрии" в матче 16-го тура Чемпионата Украины по футболу.

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    Матч, который состоялся накануне вечером в Харькове ("Шахтер" выступал в качестве номинального соперника), завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

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    Футболисты "Александрии" первыми открыли счет, когда на 15-й минуте отличился форвард гостей Полярус. Через три минуты Бернард сравнял счет, однако уже на 27-ой минуте Полярус вновь вывел свою команду вперед.

    Для "Шахтера" это уже второе поражение в нынешнем чемпионате УПЛ. Однако и после него подопечные Пауло Фонсеки лидирует в турниной таблице с 36 очками, опережая "Динамо". у которого одна игра в запасе, на 7 очков. 

    В активе клуба и Кировоградской области — 18 очков. 

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