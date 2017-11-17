В Черновцах копы за руку на лету поймали самоубийцу. Появилось видео

Как передает пресс-служба полиции, мужчина постоянно угрожал, что прыгнет. Патрульные в течение длительного времени пытались разговором убедить парня сойти с моста, но потом изменили тактику.

"Патрульная полицейская Ольга Карп продолжила отвлекать человека разговором, а ее напарник Богдан Бабюк спустился на мост к гражданину. Тогда мужчина прыгнул, но патрульный последний момент схватил его за руку. Полицейский около минуты держал за руку мужчину и изо всех сил старался его удержать. Это было непросто, ведь отчаянный гражданин вырывался и раскачивался", — говорится в сообщении.

На видео с камер патрульных видно, как полицейский держит за запястье человека.

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