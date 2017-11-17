Яркая вспышка и громкий шум переполошили жителей Лапландии

По предварительным данным, объект оказался метеором, сообщают финские СМИ.

"Согласно наблюдениям, после возникшей вспышки на небе раздался громкий шум, жители домов ощутили землетрясение", — рассказал финским журналистам пожарный Центра по чрезвычайным ситуациям населенного пункта Инари Маури Саниола (Mauri Saniola).

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О данном явлении сообщили жители самых северных населенных пунктов Финляндии, расположенных рядом с норвежской границей, — Утсйоки, Каригасниеми, Инари, уточняют СМИ.

В данный момент в финской прессе широко обсуждается вопрос о том, что же это было: падающее небесное тело или отслуживший свой срок космический аппарат. Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.