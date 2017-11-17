наверх
17.11.201715:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Яркая вспышка и громкий шум переполошили жителей Лапландии

    (обновлено: )23910
    Аварийные службы финской Лапландии в ночь на пятницу зарегистрировали множество звонков испуганных жителей, они сообщали о падающем с неба огненном объекте, некоторые допускали, что это может быть самолет.
    Vallu M/Youtube

    По предварительным данным, объект оказался метеором, сообщают финские СМИ.

    Метеорит над Архангельском. Видео
    Канал на Youtube RT на русском
    Взрыв большого метеора в небе над Архангельском

    "Согласно наблюдениям, после возникшей вспышки на небе раздался громкий шум, жители домов ощутили землетрясение", — рассказал финским журналистам пожарный Центра по чрезвычайным ситуациям населенного пункта Инари Маури Саниола (Mauri Saniola).

    Смотрите также: В Украине наблюдали метеоритный дождь Персеиды

    О данном явлении сообщили жители самых северных населенных пунктов Финляндии, расположенных рядом с норвежской границей, — Утсйоки, Каригасниеми, Инари, уточняют СМИ.

    В данный момент в финской прессе широко обсуждается вопрос о том, что же это было: падающее небесное тело или отслуживший свой срок космический аппарат. Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор