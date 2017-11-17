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    Удивил! Илон Маск представил электрофуру

    (обновлено: )17310
    Глава компании Илон Маск в ходе мероприятия объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.
    Видео ran future на Youtube

    Компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, презентация состоялась в прямом эфире.

    Огромный серебристо-серый грузовик, больше похожий на автобус-люкс для туристов, демонстрировался в ангаре в калифорнийском Хоторне.

    Глава компании Илон Маск в ходе мероприятия объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

    Согласно характеристикам на сайте Tesla Inc., максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 километров. Без груза он способен разогнаться до 100 километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

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