Серфингист из Австралии отбился от акулы кулаками

25-летний Фрай приехал в Австралию работать в больнице.

Он купался вместе с женой и друзьями, когда почувствовал удар в бок. Парень подумал, что это кто-то из своих, но обернувшись, был шокирован — рядом с ним находилась акула.

Фрай нанес акуле удар кулаком по голове, при этом попытавшись подняться обратно на свою доску. К счастью, набежала волна и унесла его в сторону берега.

Уже на берегу Фрай обнаружил, что акула смогла прокусить ему плечо и предплечье. Друзья отвезли британца в больницу, где ему обработали раны.

Ранее в Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.