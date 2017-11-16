наверх
16.11.201714:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Серфингист из Австралии отбился от акулы кулаками

    (обновлено: )271
    В Австралии серфингист смог выжить после атаки акулы, которая напала на него в прибрежных водах. Парень смог отбиться от хищника с помощью одних только кулаков.
    Guardian News

    25-летний Фрай приехал в Австралию работать в больнице.

    Жительница Австралии поймала акулу голыми руками
    Канал Breaking News Today на youtube
    Австралийка поймала акулу голыми руками

    Он купался вместе с женой и друзьями, когда почувствовал удар в бок. Парень подумал, что это кто-то из своих, но обернувшись, был шокирован — рядом с ним находилась акула.

    Фрай нанес акуле удар кулаком по голове, при этом попытавшись подняться обратно на свою доску. К счастью, набежала волна и унесла его в сторону берега.

    Уже на берегу Фрай обнаружил, что акула смогла прокусить ему плечо и предплечье. Друзья отвезли британца в больницу, где ему обработали раны.

    Ранее в Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших