Перепалка Найема и Добкина из-за "проституток в оппозиции"

Народные депутаты Мустафа Найем ("Блок Петра Порошенко") и Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") обменялись колкими выпадами в адрес друг друга в ходе политического ток-шоу, на котором обсуждалась оппозиция в украинском парламенте.

"Сейчас он (Добкин — Ред.) трусливо сидит здесь, вместо того, чтобы быть со своей партией (Партией регионов — Ред.). Они трусливо предали своего лидера (Виктора Януковича — Ред.), который сбежал от них, и сейчас не хотят признавать его ошибки. И этот человек будет рассказывать про падение власти? Они потеряли все, предали свой регион и сейчас сидят, как проститутки, в парламенте, подголосовывая то под один законопроект, то под другой. Я не знаю другой оппозиции, которая когда-либо голосовала за увеличение бюджета Генеральной прокуратуре. Я не знаю другой оппозиции, которая голосует за закон о выборах вместе с властью", — заявил Найем в эфире телеканала NewsOne.

В свою очередь Добкин заявил: "Я хочу передать этой девочке, что не голосовал ни за бюджет, ни за закон о выборах".

В конечном итоге посл длительной словесной перепалки представитель БПП заявил, что уважает Добкина, но находится с ним по разные стороны баррикады.

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Как сообщалось ранее, прокуратура начала уголовное производство по высказываниям народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого, который "пригрозил" выехать в РФ вместе со своим избирательным округом Производство начато по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного представителем власти, — ч. 2 ст. 110 УК. В прокуратуре установили, что Балицкий "высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет".