Коленом в голову. Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму

Врачи диагностировали у вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева сотрясение мозга и скальпированную рану головы, сообщается в официальном микроблоге российской команды в Twitter.

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Лунев получил травму в товарищеском матче со сборной Испании, который прошел во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 3:3. Голкипер в концовке встречи столкнулся с испанским нападающим Родриго Морено, и тот на скорости нанес Луневу удар коленом в голову. Вратарь покинул поле на электрокаре и сразу был госпитализирован.

Лунева на носилках погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу. Здоровья!#РоссияИспания pic.twitter.com/8HnFVThZeP — Dilshad (@LomovskikhD) 14 ноября 2017 г.

​Как сообщается, диагноз Луневу был поставлен врачами Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

"Андрею Луневу сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице", — говорится в сообщении.

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Позже сам Лунев, у которого диагностировали сотрясение мозга, заявил, что с ним все нормально.