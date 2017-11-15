Парасюк о депортации из-за неправильного понимания национализма

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк предложил депортировать из Украины члена парламентской фракции "Оппозиционный блок" Евгения Балицкого из-за его отношения к национализму.

Балицкий в эфире телеканала ZIK заявил, что национализма в Украине должно быть в меру, однако, по его мнению, сегодня национализма в стране слишком много.

"Но я никогда не буду говорить человеку, если он националистических убеждений, что она не права, или что этот человек негодяй, пророссийский наемник, или еще кто-то", — заявил член "Оппоблока".

В свою очередь нардеп Владимир Парасюк заметил, что прежде чем говорить о национализме, нужно знать конкретно, что означает это понятие.

"Вот спросите, пожалуйста, у человека, знает ли он, что такое национализм. Если вы знаете, скажите. Ведь для того, чтобы говорить о национализме, надо понимать, что это такое. Вот в центре Киева, на улице, где пролилась кровь Героев Украины, а каждый из них был настолько проукраинским, что надо еще было у них поучиться, ведь отдать жизнь за свою страну, это надо быть великими людьми, и вы сейчас будете мне рассказывать какие-то мантры советские, о каких-то двух государствах в Украине, и я никогда этого не допущу. Да что вы знаете о национализме, одного Степана Бандеру вспоминаете. Вот я бы вас депортировал", — заявил Парасюк и добавил, что идеология нардепа Балицкого "не должна звучать с украинских телеканалов".

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