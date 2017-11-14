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    "Чудо на Грушевского": кому выгоден Избирательный кодекс. Мнение политолога

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    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что с точки зрения власти менять правила под каждые выборы выгоднее, чем иметь устойчивую систему.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "В целом власть не очень была настроена двигаться в этом ракурсе, (…) чтобы эти нормы, связанные с избирательным законодательством, привести в стабилизированную форму", — заявил Якубин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Парламент принял в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%.

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    Международные организации ранее неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

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