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    Появились кадры учений с американскими авианосцами у берегов Кореи

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    Три американских авианосца вошли в операционную зону Южной Кореи для участия в совместных учениях. Кадры, на которых показаны совместные учения, размещены на канале ВМС США в YouTube.
    U.S. Navy/Youtube

    Сеул впервые проводит военные учения с тремя авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт". Военные корабли сопровождают более десяти кораблей, включая два эсминца Sejong the Great и the Seoae Yu Seong-ryong.

    "Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию для проведения совместных операций в любое время и в любом месте. С помощью нашего крепкого альянса, мы сможем противостоять провокациям противника", — передает агентство Ренхап слова капитана эсминца Sejong the Great Ли Ку Сона.

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    Согласно сообщению, проведение учений с тремя авианосцами — крайне необычно. Последний раз такие учения проходили десять лет назад у вод Гуама в Тихом океане.

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