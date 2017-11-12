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    Кризис отношений Украины с ОБСЕ. Комментарий Бортника

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник констатировал конфликт между Украиной и ОБСЕ на текущей неделе. По его мнению, кризис только начинает разворачиваться.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Кризис с ОБСЕ только начинает разворачиваться, но, скорее всего, пока что идет венгерскому и польскому сценарию", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что во время выступления генсека ОБСЕ Томаса Гремингера на Варшавском форуме по безопасности тот использовал словосочетание "украинский кризис", и такая тактика "закрытых глаз" вредит работе организации. 

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