Кризис отношений Украины с ОБСЕ. Комментарий Бортника

"Кризис с ОБСЕ только начинает разворачиваться, но, скорее всего, пока что идет венгерскому и польскому сценарию", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что во время выступления генсека ОБСЕ Томаса Гремингера на Варшавском форуме по безопасности тот использовал словосочетание "украинский кризис", и такая тактика "закрытых глаз" вредит работе организации.