Премьеры тоже любят фастфуд, или Как Трюдо встречали на Филиппинах

Работники и посетители фастфуда радостно встречали Трюдо, фотографировались с ним и кричали "Добро пожаловать на Филиппины!".

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Основные мероприятия саммита АСЕАН намечены на 13-14 ноября. Кроме Трюдо в нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.