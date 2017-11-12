Подрыв авто с полицейскими под Днепром: появилось видео c места ЧП

В пресс-службе областной полиции сообщили, что вечером 10 ноября двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину.

В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

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С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.