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    Подрыв авто с полицейскими под Днепром: появилось видео c места ЧП

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (35)

    (обновлено: )63160
    В городе Желтые Воды Днепропетровской области из гранатомета обстреляли автомобиль полицейских, один правоохранитель получил незначительные травмы, сообщили в полиции.
    Телекомпанія "Жовті Води"/Youtube

    В пресс-службе областной полиции сообщили, что вечером 10 ноября двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину.

    В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

    Смотрите также: Соцсети о взрыве в Днепре: у домушников – гранаты, у киллеров – "Грады"?

    С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.

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