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    Политолог поделился наибольшими страхами украинских политиков

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (227)

    (обновлено: )12030
    По словам политолога-международника Олега Волошина, самое большее чего боится любой украинский политик - это оказаться невьездным в Европейский Союз.
    РИА Новости Украина

    "То, что поляки сделали с Вятровичем (глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович — Ред), это они посеяли этот страх. Я слышал, что в Польше создается серьезный интернет-портал, центр мониторинга пропаганды вражды и ксенофобии в Украине, который будет комплексно отслеживать высказывания украинских политиков", — заявил Волошин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщили, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

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