Политолог поделился наибольшими страхами украинских политиков

"То, что поляки сделали с Вятровичем (глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович — Ред), это они посеяли этот страх. Я слышал, что в Польше создается серьезный интернет-портал, центр мониторинга пропаганды вражды и ксенофобии в Украине, который будет комплексно отслеживать высказывания украинских политиков", — заявил Волошин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщили, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".