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    В американском метро спящего пассажира грубо выволокли из вагона

    (обновлено: )26
    В сети появились кадры, на которых работник транспортной службы тащит по полу и пинает ногами пассажира. Судя по всему, инцидент произошел в Нью-Йоркском метро.
    Канал ViralHog на Youtube

    По словам очевидца, перед тем как выйти из поезда на последней станции, он увидел спящего пассажира и попытался его разбудить. В это время в вагон зашел работник метро и, заметив задремавшего мужчину, начал кричать: "Проснись! Последняя остановка!". В итоге он схватил пассажира, стащил его на пол и поволок по полу вдоль всего вагона. Потом он стал пинать мужчину ногами. Тот по какой-то причине не реагировал на агрессию сотрудника метро.

    Данное видео вызвало у аудитории канала неоднозначную реакцию.

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    "Вот как они "моют" полы в поездах!" — пошутил один из пользователей.

    "Ах, Америка! Место, где гуманность и права человека имеют первостепенное значение…на самом деле нет!"- прокомментировал зритель канала видеоролик.

    Другие же защищают работника поезда, так как "в общественном транспорте нет права на бродяжничество". Неизвестно, был ли пассажир на самом деле бездомным и находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

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