Специалисты нетрадиционно взломали защиту iPhone X во Вьетнаме

Разблокировать устройство удалось с первой попытки, говорится в сообщении на сайте компании. Для этого специалисты создали маску лица одного из сотрудников, лицо которого было зарегистрировано в системе этого телефона. Она состояла из распечатанных двухмерных изображений глаз, силиконового носа и напечатанного на 3D-принтере каркаса.

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Кроме того, "специальной обработке" подверглись щеки и области вокруг лица. Разработчики утверждают, что потратили на производство маски примерно 150 долларов. Впрочем, в домашних условиях сделать ее будет непросто — помимо указанных компонентов для создания маски необходимо детальное знание принципов работы систем безопасности на смартфонах.

Стоит отметить, что для разблокировки iPhone X не обязательно использовать технологию Face ID. Телефон можно активировать привычными способами, например с помощью цифрового пароля.