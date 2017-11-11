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    "Один звонок Авакову и..." В сети высмеяли рэп-баттл с Кивой

    (обновлено: )39431
    Бывший советник главы МВД Илья Кива и ведущий одного из телеканалов Богдан Буткевич устроили в эфире рэп-баттл. Пользователи Youtube раскритиковали данный креатив.
    Espreso.TV/Youtube

    "И вообще я сейчас буквально сделаю один звонок Авакову (министру внутренних дел Арсену Авакову — Ред.), и вот это все шоу будет вести Илья Кива", — этими словам Кива закончил "баттл".

    В ходе рэп-"схватки" Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ тот назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.

    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Социалист-хамелеон-патриот. Илья Кива, политический портрет

    На канале Espreso.TV в Youtube появилось множество разгромных комментариев в адрес экс-советника главы МВД.

    "Телевидение, которое мы заслуживаем", — написал Sergey Iv.

    Виталий Шутенко отметил: "Трамп, дай этой стране денег на психбольницы!﻿"

    А Егор Васильевич охарактеризовал увиденное словами "дно дна".

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    "Неужели мы потеряли страну окончательно!?﻿" — написал Rus Fis.

    Туманный Ёжик добавил: "Великолепное выступление для актового зала психиатрической больницы".

    В свою очередь Sergej L задался вопросом: "Так кто же выиграл в этом батле, шакал или свинья?﻿"

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