"Один звонок Авакову и..." В сети высмеяли рэп-баттл с Кивой

"И вообще я сейчас буквально сделаю один звонок Авакову (министру внутренних дел Арсену Авакову — Ред.), и вот это все шоу будет вести Илья Кива", — этими словам Кива закончил "баттл".
В ходе рэп-"схватки" Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ тот назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.
На канале Espreso.TV в Youtube появилось множество разгромных комментариев в адрес экс-советника главы МВД.
"Телевидение, которое мы заслуживаем", — написал Sergey Iv.
Виталий Шутенко отметил: "Трамп, дай этой стране денег на психбольницы!"
А Егор Васильевич охарактеризовал увиденное словами "дно дна".
Смотрите также: Кива, силовики и титушки: в ожидании суда над сыном Авакова
"Неужели мы потеряли страну окончательно!?" — написал Rus Fis.
Туманный Ёжик добавил: "Великолепное выступление для актового зала психиатрической больницы".
В свою очередь Sergej L задался вопросом: "Так кто же выиграл в этом батле, шакал или свинья?"