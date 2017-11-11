"Один звонок Авакову и..." В сети высмеяли рэп-баттл с Кивой

"И вообще я сейчас буквально сделаю один звонок Авакову (министру внутренних дел Арсену Авакову — Ред.), и вот это все шоу будет вести Илья Кива", — этими словам Кива закончил "баттл".

В ходе рэп-"схватки" Буткевич назвал Киву "лысым псом Авакова", в ответ тот назвал оппонента "бородатым щенком с аваковского канала" и пообещал лишить его работы.

На канале Espreso.TV в Youtube появилось множество разгромных комментариев в адрес экс-советника главы МВД.

"Телевидение, которое мы заслуживаем", — написал Sergey Iv.

Виталий Шутенко отметил: "Трамп, дай этой стране денег на психбольницы!﻿"

А Егор Васильевич охарактеризовал увиденное словами "дно дна".

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"Неужели мы потеряли страну окончательно!?﻿" — написал Rus Fis.

Туманный Ёжик добавил: "Великолепное выступление для актового зала психиатрической больницы".

В свою очередь Sergej L задался вопросом: "Так кто же выиграл в этом батле, шакал или свинья?﻿"