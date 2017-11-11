Появились кадры посадки самолета в Белфасте без переднего шасси

"Инцидент произошел на главной взлетно-посадочной полосе. Аэропорт открыт, мы ликвидируем последствия ЧП", — сообщили в аэропорту.

В пресс-релизе авиакомпания сообщила, что инцидент произошел примерно в 13.30 (15.30 по киевскому времени), остальные пассажиры и четыре члена экипажа в порядке, угрозы их здоровью нет.

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По информации авиакомпании, речь в инциденте идет о лайнере Bombardier Q-400, выполнявшем рейс BE311.

Flybe — бюджетная региональная британская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Эксетер. В основном специализируется на рейсах внутри Великобритании.

Ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь".