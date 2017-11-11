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    Появились кадры посадки самолета в Белфасте без переднего шасси

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    Самолет авиакомпании Flybe приземлился в пятницу в аэропорту Белфаста без переднего шасси, подтвердили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. По данным авиаперевозчика, одного пассажира из 52 увезли в больницу с незначительными травмами.
    Universal Media Online/Youtube

    "Инцидент произошел на главной взлетно-посадочной полосе. Аэропорт открыт, мы ликвидируем последствия ЧП", — сообщили в аэропорту.

    В пресс-релизе авиакомпания сообщила, что инцидент произошел примерно в 13.30 (15.30 по киевскому времени), остальные пассажиры и четыре члена экипажа в порядке, угрозы их здоровью нет.

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    По информации авиакомпании, речь в инциденте идет о лайнере Bombardier Q-400, выполнявшем рейс BE311.

    Flybe — бюджетная региональная британская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Эксетер. В основном специализируется на рейсах внутри Великобритании.

    Ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь".

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