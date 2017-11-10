У России сейчас нет нужды во встрече с Трампом - эксперт

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Российская Федерация сейчас не заинтересована во встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает международный эксперт Олег Волошин.

Ранее, во время саммита АТЭС во Вьтенаме, лидеры двух стран так и не провели встречу. По последней информации, Дональд Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до его окончания. Во время ужина Путин и Трамп не общались.

"Идет большая внутренняя борьба и в США. Они и нуждаются в этой встрече, и боятся ее. По большому счету, сегодня, учитывая характер переговоров Суркова и Волкера, у России нет нужды бежать и встречаться с Трампом. В Сирии ситуация развивается по выгодному для России сценарию. Очевидные нарастающие проблемы на Ближнем Востоке", — заявил Олег Волошин на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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