"Услышали громкий хлопок". В России обрушилась часть многоэтажного дома

Один человек погиб, еще двое пострадали, по предварительным данным, при обрушении части жилого дома в российском Ижевске после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Погиб один человек, пострадали двое", — сказал собеседник агентства.

Обрушившийся после взрыва бытового газа девятиэтажный жилой дом в Ижевске был построен 27 лет назад, в нем были зарегистрированы порядка 550 человек, сообщил источник в экстренных службах Удмуртии.

"Дом 1990 года постройки, зарегистрированы 550 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в доме было 198 квартир.

Очевидец обрушения части жилого дома в Ижевске рассказал, что видел вспышку и слышал громкий хлопок, напоминавший взрыв бытового газа.

Очевидец событий по имени Станислав сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас у дома образовалась большая пробка, едут на место все оперативные службы. Никого к дому не подпускают.

"Мы ехали с работы. Стояли на светофоре, услышали громкий хлопок и вспышку, где-то на верхних этажах показалось. Сразу же пошло задымление сильное", — рассказал Станислав.

Он сообщил, что сейчас уже пожара нет, но небольшой пожар был уже после обрушения.

"Нам показалось, что это был газ бытовой, потому что взрыв был специфический – сильный хлопок. И вспышка была не такая большая, и пожара как такового не было. Когда уже все обвалилось, небольшой был пожар", — рассказал он.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.