В Словакии разыскивают лихача на фуре, обещают "приз и огромный штраф"

Словацкая полиция разыскивает водителя фуры, который на большой скорости совершил очень опасный маневр на узкой дороге, сообщает Mukachevo.net.

Полиция Словакии опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик под названием "Мажор года". На видео показано, как водитель грузовика пошел на обгон, при этом не обращая внимания на то, что навстречу едет другой автомобиль.

"Полиция сейчас разыскивает смельчака, чтобы вручить ему приз и огромный штраф. Что касается неверной даты на регистраторе, то на нее просят не обращать внимания, потому что видео на самом деле отснято несколько дней назад", — говорится в сообщении.

Как отмечается, за превышение скорости в Словакии можно получить штраф до 800 евро.

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