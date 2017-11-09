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    Британские ученые научили овец узнавать Барака Обаму

    (обновлено: )9201
    В рамках обучения овцам показывали двухмерные изображения бывшего президента США Барака Обамы, актеров Эммы Уотсон и Джейка Джилленхола, а также редактора Би-би-си Фионы Брюс.
    ODN / YouTube

    Исследователи из Кембриджского университета научили овец узнавать лица людей. В рамках обучения овцам показывали двухмерные изображения бывшего президента США Барака Обамы, актеров Эммы Уотсон и Джейка Джилленхола, а также редактора Би-би-си Фионы Брюс.

    Дрессировка началась с того, что овец заводили в комнату с двумя экранами, на одном из которых появлялось изображение той или иной знаменитости, а второй оставался выключен. Как только овца подходила к изображению, ей тут же давали угощение.

    Второй этап был заметно сложнее. Овцам показывали изображения знаменитостей на одном экране, а на другом — картинку с обычным человеком. Если животное узнавало знаменитость, то получало угощение.

    По итогам исследования ученые Кембриджского университета выяснили: мозг овец развит достаточно для того, чтобы распознавать знакомые лица на одном уровне с обезьянами.

    Ранее палеонтологи обнаружили отпечаток неизвестного ранее червя в Скалистых горах Канады.

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