Британские ученые научили овец узнавать Барака Обаму

Исследователи из Кембриджского университета научили овец узнавать лица людей. В рамках обучения овцам показывали двухмерные изображения бывшего президента США Барака Обамы, актеров Эммы Уотсон и Джейка Джилленхола, а также редактора Би-би-си Фионы Брюс.

Дрессировка началась с того, что овец заводили в комнату с двумя экранами, на одном из которых появлялось изображение той или иной знаменитости, а второй оставался выключен. Как только овца подходила к изображению, ей тут же давали угощение.

Второй этап был заметно сложнее. Овцам показывали изображения знаменитостей на одном экране, а на другом — картинку с обычным человеком. Если животное узнавало знаменитость, то получало угощение.



По итогам исследования ученые Кембриджского университета выяснили: мозг овец развит достаточно для того, чтобы распознавать знакомые лица на одном уровне с обезьянами.

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