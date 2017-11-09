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    В Колумбии конфискована рекордная партия кокаина весом в 12 тонн

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    Операция национальной полиции носила название "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия нелегального груза принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".
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    Рекордная партия кокаина весом 12 тонн конфискована в Колумбии, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

    "Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)", — заявил Сантос журналистам.

    Радио RCN отмечает, что операция национальной полиции носила название "Агамемнон-2" и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия нелегального груза принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".

    Смотрите также: В Испании задержано судно с четырьмя тоннами колумбийского кокаина

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