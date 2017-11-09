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09.11.201709:56
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    Несите невесту! Появилось видео со свадьбы замминистра Севостьяновой

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    Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова вышла замуж за партнера юридической компании Руслана Бернацкого.
    Boris Samcov

    Выездная церемония бракосочетания и застолье происходили в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv. 

    Жених был в черном костюме с бабочкой, а невеста — в пышном платье и с длинной фатой. 

    Гостей было около 200 человек. Среди них: отстраненный от должности главы Госфискальной службы Роман Насиров с супругой, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. Также была замечена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе со своим супругом Арчилом, сообщает Страна.

    Соцсети
    Свадьба Натальи Севостьяновой

    Ранее сообщалось, что бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко.

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