Несите невесту! Появилось видео со свадьбы замминистра Севостьяновой

Выездная церемония бракосочетания и застолье происходили в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Жених был в черном костюме с бабочкой, а невеста — в пышном платье и с длинной фатой.

Гостей было около 200 человек. Среди них: отстраненный от должности главы Госфискальной службы Роман Насиров с супругой, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. Также была замечена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе со своим супругом Арчилом, сообщает Страна.

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