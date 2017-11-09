Ювелир: "упрощенку" пытаются уничтожить в интересах крупного бизнеса

"Бизнес в Украине сейчас сталкивается с очередной уже 10 попыткой отмены упрощенной системы отчета малого предпринимательства. Делается это с помощью продвижения ряда законопроектов, которые якобы направлены на детенизацию экономики…Жуткий законопроект №7172, с которым мы сейчас столкнулись, вообще является по своей сущности лоббистским в интересах крупного бизнеса, поскольку он предполагает ограничение рыночной конкуренции", — заявил президент Союза ювелиров Украины в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина"Власть продолжает прессовать бизнес. Предприниматели "голосуют ногами".

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Напомним, с начала текущего года в стране закрылось более полумиллиона ФЛП (физических лиц-предпринимателей), при этом, тысячи новых фирм с украинскими владельцами открыты в Чехии, Польше, Словакии и Болгарии. Чиновники хотят убрать налоговые льготы мелким предпринимателям и восстановить массовые проверки, на который был наложен мораторий три года назад, считают эксперты. Власти сносят ларьки, уничтожают имущество предпринимателей, проходят обыски среди IT-компаний.