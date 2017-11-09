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    Наркоторговцы в Бразилии сняли момент своей гибели под пулями полицейских

    (обновлено: )68
    В Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую преступники вели в Facebook из своей машины.
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    На кадрах видно, что один из группы юных наркоторговцев снимает своих товарищей, которые обмениваются шутками и смеются, сидя в припаркованном автомобиле. Затем раздаются звуки выстрелов, и устройство, на которое велась съемка, падает на пол.

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    Инцидент произошел во время операции по борьбе с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро. Машину, в которой находились подозреваемые, расстреляли с полицейского вертолета, при этом трое из находившихся в автомобиле людей были убиты, еще один ранен, уточняет Daily Mail.

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