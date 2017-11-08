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    Португалия объявила список участников Евровидения-2018

    (обновлено: )38
    Организаторы Евровидения-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии.
    Канал Eurovision Song Contest на Youtube

    Песенный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.

    Смотрите также: Стала известна страна, которая примет детское Евровидение в 2018

    В числе стран-участниц названы Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

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