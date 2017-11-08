Португалия объявила список участников Евровидения-2018

Песенный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.
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В числе стран-участниц названы Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.