Португалия объявила список участников Евровидения-2018

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Организаторы Евровидения-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии.