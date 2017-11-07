В Одессе сожгли красного робота

7 ноября неизвестными была установлена картонная фигура красного робота в Одессе: с молотом в руке он стоял напротив Дома профсоюзов на Куликовом поле.

Сотрудники полиции оцепили площадь вокруг робота.

Позднее группа активистов повалила фигуру робота и сожгла его.

Напомним, что в Киеве в день Октябрьской революции активистка движения Femen устроила перформанс на площади возле метро "Арсенальная". Полуголая девушка вылезла на памятник с пушкой, зажгла файер и подняла красный флаг.

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