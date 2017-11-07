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    В Одессе сожгли красного робота

    (обновлено: )13001
    На Куликовом поле 7 ноября сожгли фигуру робота, которая была установлена 7 ноября — в сотую годовщину Октябрьской революции.
    Видео Александр Вельможко

    7 ноября неизвестными была установлена картонная фигура красного робота в Одессе: с молотом в руке он стоял напротив Дома профсоюзов на Куликовом поле.

    Сотрудники полиции оцепили площадь вокруг робота.

    Позднее группа активистов повалила фигуру робота и сожгла его.

    Напомним, что в Киеве в день Октябрьской революции активистка движения Femen устроила перформанс на площади возле метро "Арсенальная". Полуголая девушка вылезла на памятник с пушкой, зажгла файер и подняла красный флаг.

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