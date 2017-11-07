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    "Массовые чистки" собак и котов. Мнения экспертов

    (обновлено: )15002
    Координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева" Оксана Костюкевич считает проект закона номер 7220 "законопроектом массовых чисток", направленного на уничтожение большой части популяции собак и котов.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Этот законопроект (номер 7220) вредит как животным, так и волонтерам. Легализирует передвижные зверинцы, дельфинарии, которые не имеют природной морской воды", — заявила координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева" Оксана Костюкевич в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Юрист, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины (Харьков) Марина Суркова добавила, что указанный проект закона предусматривает отлов всех собак и котов, которые находятся без владельцев или опекунов на улицах, и размещение их в приютах.

    В законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября 2017 года, указано, что важной составляющей в решении проблем, связанных с животными является ответственность лиц, которые их содержат. Новый законопроект предполагает создание единой базы учета животных, контроля численности бездомных животных, повышения уровня ответственности людей к четвероногими питомцами и предупреждения жестокого отношения к ним. Обязательна регистрация и чипирование домашних животных с присвоением им пожизненного номера, который должен крепиться на ошейнике.

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    Регистрировать нужно животных старше двух месяцев, в течение 5-ти суток с момента их приобретения. За бездомных животных будут платить местные власти.

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