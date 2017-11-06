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    В ответ на пощечину. В США офицер полиции ударил девушку по лицу

    (обновлено: )30951
    В Майами офицер полиции ударил по лицу болельщицу на матче по американскому футболу, когда вместе с тремя другими правоохранителями выносил ее с трибун. Инцидент попал на видео.
    JustPoliceVideos / YouTube

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Майами офицер полиции ударил по лицу болельщицу на матче по американскому футболу, когда вместе с тремя другими правоохранителями выносил ее с трибун. Об этом пишет The Independent.

    Инцидент попал на видео. Ударом в лицо полицейский ответил на пощечину со стороны предположительно нетрезвой болельщицы. Судя по всему, девушка потеряла сознание.

    По данным полиции, она спорила с другими зрителями на стадионе и громко материлась. После матча ей были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

    Видеороликом поделились десятки тысяч человек. Многие решили, что полицейский превысил свои полномочия и потребовали уволить его. Нашлись и те, кто назвал удар по лицу "естественной" реакцией на действия девушки.

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