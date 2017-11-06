Американцы с помощью НАБУ начали воспитывать "партию войны" - эксперт

"Очевидно, в ближайшее время начнут всплывать нюансы договоренностей. Самое интригующее, как себя поведет нынешняя "партия войны", для которой любой формат урегулирования ситуации – смерти подобен, поскольку в Украине сформировалась целая инфраструктура войны. Люди, которые получают политические, финансовые дивиденды на конфликте – смирятся ли они с этим фактом?" – задается вопросом политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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Главный вопрос сейчас в том, заявил Золотарев, сдетонирует ли этот политический кризис, или смирятся, отступят, проглотят.

"Потому что мой прогноз – мы стоим на пороге глобального изменения политического ландшафта", – сказал эксперт.