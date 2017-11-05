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    Эксперт: через какое-то время Каськив покинет Украину

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    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше? (47)

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    Политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков назвал возвращение бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива добровольно-принудительным.
    РИА Новости Украина

    "Поскольку исходя из того, что мы видели несколько месяцев назад, он не хотел возвращаться. После того как он попросил политического убежища (в Панаме) и стало становиться понятно, что он его не получит, пошли по принципу минимизации ущерба. В том числе политического, экономического, сохранения времени, проведенного на свободе", – сообщил эксперт входе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

    Было два варианта: его или бы экстрадировали, или он мог сделать это самостоятельно.

    "И с технологической точки зрения поступил очень грамотно. Закрыл 7,5 миллионов, которые ему вменяются относительно этого дела. Но даже если брать чистую математику, 7,5 миллионов гривен сегодня и та же сумма в 2013 году – это абсолютно разные цифры. И это уже хороший навар – фактически в 3 раза", – заявил политолог, добавив, что дальше Каськив будет идти по принципу защиты своих интересов и отстаивания своей позиции.

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    Похоже на то, что Каськив попробует откупиться малой кровью и небольшими финансовыми ресурсами и таким образом легализировать себя на территории нашего государства, предположил Разумков.

    "Если это получится, то он снова благополучно, через какое-то время, сможет отправиться в Панаму, в Канаду – в любое другое государство. Что и произойдет", – подытожил эксперт.

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