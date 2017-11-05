Чемпионский нокаут россиянина Бивола в бою за пояс WBA

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в бою с австралийцем Трентом Броадхерстом превзошел все ожидания, заявил агентству "Р-Спорт" менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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В активе 26-летнего россиянина стало 12 побед в 12 боях (10 нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при двух поражениях.

"Бой отличный. Как всегда, Дима превзошел все ожидания, показал именно такой бой, который ждали от него все болельщики. Мы очень гордимся им. Он молодец!" — сказал Корнилов по телефону.