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    В Киевском водохранилище взорвали две бомбы

    (обновлено: )49
    Специалисты-взрывотехники уничтожили две авиабомбы времен Второй мировой войны в акватории Киевского водохранилища в Киевской области.
    Канал MNS GOV.UA на Youtube

    Как сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС на своем сайте,  две немецкие авиабомбы весом по 250 килограммов были найдены рыбаками в воде на месте затопленного села в 1,6 километра от берега.

    "4 ноября специалисты группы подводного разминирования первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования госслужбы Украины по ЧС провели уничтожение двух авиационных бомб калибром 250 килограммов каждая времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в акватории Киевского водохранилища", — говорится в сообщении.

    Бомбы были обезврежены на месте их обнаружения.

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