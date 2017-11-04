В Киевском водохранилище взорвали две бомбы

Как сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС на своем сайте, две немецкие авиабомбы весом по 250 килограммов были найдены рыбаками в воде на месте затопленного села в 1,6 километра от берега.

"4 ноября специалисты группы подводного разминирования первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования госслужбы Украины по ЧС провели уничтожение двух авиационных бомб калибром 250 килограммов каждая времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в акватории Киевского водохранилища", — говорится в сообщении.

Бомбы были обезврежены на месте их обнаружения.

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